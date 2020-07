Adriano Celentano su Instagram a 82 anni: video virali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questo articolo Adriano Celentano su Instagram a 82 anni: video virali è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adriano Celentano è apparso recentemente con un profilo Instagram ufficiale: nonostante gli anni passino, il cantante rimane sulla cresta dell’onda. Adriano Celentano è apparso su Instagram il 2 maggio con un profilo ufficiale che, almeno così sembrerebbe, è curato proprio da lui. L’uomo, ormai 82enne, ci tiene a rimanere sulla cresta dell’onda e a diffondere, … Leggi su youmovies

radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Adriano Celentano - Per averti -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - Francy8111 : @duecuoriallora @MetaErmal Adriano celentano muto - PasiphaeK : Adriano Celentano - Ciao Ragazzi Ciao - 1964 - original - Emigrant2001 : RT @karinantarktida: Adriano Celentano & Gianni Morandi-Ti Penso E Cambia Il Mondo - zazoomblog : Figli Adriano Celentano: un rapporto complicato con due di loro - #Figli #Adriano #Celentano: #rapporto -