A Roma separate gemelle siamesi unite alla testa: intervento record (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Roma, all’Ospedale Bambino Gesù, un’equipe medica composta da 30 dottori ha separato con successo due gemelle siamesi unite alla nuca. intervento perfettamente riuscito. Ci sono voluti 30 medici specializzati, quasi un anno di preparazione e e tre interventi, di cui l’ultimo della durata di 18 ore, per separare con successo due gemelline siamesi che erano unite alla testa. Le due piccole avevano il cranio e buona parte del sistema venoso in comune, il che ha reso ancor più complicato e delicato l‘intervento da record tenutosi nella Capitale. È il primo caso di intervento di questo tipo al mondo e, a poco più di un mese dall’operazione avvenuta lo scorso 5 giugno, le due hanno potuto festeggiare al meglio il loro secondo compleanno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, l’ultimo ... Leggi su bloglive

RaiNews : Eccezionale intervento chirurgico al Bambino Gesù di Roma: due gemelle siamese nate con le teste attaccate sono ora… - Agenzia_Ansa : Separate le #gemelle siamesi unite alla testa. Primo caso in #Italia e probabilmente nel mondo. L'intervento all'Os… - fattoquotidiano : Intervento record al Bambino Gesù di Roma: separate due gemelline siamesi unite dalla testa. È il primo caso in Ita… - BinaryOptionEU : Separate a #Roma due #gemellesiamesi unite per la testa, prima mondiale