The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è più vicino di quanto pensiamo? (Di martedì 7 luglio 2020) Aggiornamento: Come segnalato da NintendoLife, GameXplain ha cercato di fare chiarezza sulla questione scoprendo che a quanto pare l'intervista originale sarebbe stata vittima di un errore di traduzione. I doppiatori Navarro e Nerea nell'intervista infatti scherzavano sull'incredibile livello di segretezza che circonda il progetto e sul fatto che non avessero nemmeno il permesso di confermare o smentire il proprio coinvolgimento.Anche il profilo Twitter di Un café con Nintendo è intervenuto con delle dure critiche alla stampa che avrebbe mal interpretato l'intera questione.Insomma, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è vicinissimo? Forse ma i doppiatori spagnoli non avrebbero rivelato nulla.Leggi altro... Leggi su eurogamer

