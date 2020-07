Sversamenti abusivi, l’Asia istituisce squadra di controllo negli ecopunti (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia comunica di aver istituito una squadra di controllo, con personale proprio, per contrastare il fenomeno degli Sversamenti abusivi negli ecopunti situati nelle contrade cittadine. La decisione è stata presa nelle more dei tempi occorrenti all’implementazione del sistema di videosorveglianza che una volta completato risolverà in maniera definitiva il problema. Da stamani un team composto da due dipendenti provvederà, nell’arco della giornata e senza orari fissi, ad ispezionare i siti di raccolta per accertare che non vi siano Sversamenti illeciti e nel caso vi siano per mettere in atto tutte le operazioni necessarie a risalire all’identità dei contravventori. “E’ una operazione – ha spiegato l’amministratore unico, Donato Madaro – che abbiamo pensato ... Leggi su anteprima24

