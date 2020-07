Svanisce il sogno, svanisce la Lazio: biancocelesti sconfitti da un ottimo Lecce (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo la brutta sconfitta subita per mano del Milan, la Lazio vuole tornare a vincere, più che per alimentare un sogno sempre più irrealizzabile (lo Scudetto), per blindare il secondo posto. Di fronte, i padroni di casa del Lecce, guidati dall'ex Liverani, che hanno un disperato bisogno di punti per salvarsi. IMMOBILE VS LA PEGGIOR DIFESA - Contro il Milan, la squadra di Simone Inzaghi ha sofferto l'assenza dei suoi attaccanti, Felipe Caicedo e, soprattutto, il capocannoniere del campionato,... Leggi su 90min

RedazioneFM : #SerieA: #Lazio ancora ko, il sogno scudetto svanisce a #Lecce

La discesa in B sembra ormai cosa certa, e il calendario non aiuta…

La discesa agli inferi sembra ormai cosa certa. Vero: esiste ancora la matematica, l’unica che non condanna (ancora) la Spal ai turni del sabato della prossima stagione, ma le speranze sono affievolit ...

La discesa agli inferi sembra ormai cosa certa. Vero: esiste ancora la matematica, l'unica che non condanna (ancora) la Spal ai turni del sabato della prossima stagione, ma le speranze sono affievolit ...