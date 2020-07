Roma, in via delle Botteghe Oscure (lì dove era la sede del Pci) il nuovo quartier generale della Lega (Di martedì 7 luglio 2020) In principio c’era il Partito comunista italiano. Ora via delle Botteghe Oscure, in pieno centro a Roma e a pochi passi dal Pantheon e da Montecitorio, potrebbe diventare la via dove ci sarà la nuova sede della Lega: al civico 54. È qui che, secondo le voci circolate negli scorsi mesi, potrebbe stabilirsi il quartier generale capitolino del partito guidato da Matteo Salvini. In passato le trattative per un altro immobile, sempre nella Capitale, non erano andate in porto per motivi di spazi e valutazione dei costi che avevano spinto i leghisti a fare dietrofront. Il costo del pied-à-terre pare, secondo quanto riportato da Adnkronos, si aggirasse intorno ai 6mila euro mensili. ANSA/ANGELO CARCONI Matteo Salvini La sede si troverà dunque di fronte alla storica sede del Pci, dove ci sono già gli uffici del sindacato Ugl e – ... Leggi su open.online

virginiaraggi : A Roma più spazio per tavolini e iter veloce per ottenerlo. Via libera dell’Assemblea capitolina alla delibera che… - IlContiAndrea : Al via a Cinecittà a #Roma le registrazioni di #XFactor2020, ammetto di essere parecchio incuriosito - dellorco85 : Salvini diceva: “Non serve uno scienziato per portare via la monnezza da Roma”. Ecco il post manifestazione del ce… - Precarioillumi1 : Il comune di #roma ha sbagliato la data sulla via della #soralella #raggi pensaci tu. - Danireport : RT @lando16856: Roma, smatellato il clan Senese: il boss inviava pizzini dal carcere. Tra gli arrestati anche il fratello della senatrice d… -