Pokémon Go continua la sua corsa e supera quota 3,6 miliardi di dollari di entrate a quattro anni dal lancio (Di martedì 7 luglio 2020) Da quando Pokémon Go è stato lanciato nel luglio 2016, la popolare applicazione mobile in realtà aumentata ha superato quota 3,6 miliardi di dollari nella spesa globale dei giocatori, secondo un report della società di intelligence di mercato Sensor Tower. Nonostante abbia quattro anni, il titolo ha mantenuto la sua posizione di leader per i giochi di questo tipo contro concorrenti come Dragon Quest Walk di Square Enix, Jurassic World Alive di Ludia e Let's Hunt Monsters di Tencent.Pokémon Go ha continuato il suo enorme successo anche anni dopo l'hype iniziale che ha portato a $ 832,5 milioni nei primi sei mesi. Gli Stati Uniti rappresentano il 35,4% della spesa dei giocatori, ovvero $ 1,3 miliardi, con Giappone e Germania che seguono da vicino. Gli Stati Uniti hanno registrato 576,7 milioni di download unici.Leggi altro... Leggi su eurogamer

