Patto su Intelligenza artificiale per smascherare italian sounding food&wine sul web (Di martedì 7 luglio 2020) TRENTO – Tutelare l’economia legale attraverso la lotta al commercio di prodotti contraffatti e pericolosi ed il contrasto al lavoro nero o irregolare, al caporalato, all’abusivismo commerciale (italian sounding sul food&wine italiano) e ai tentativi di infiltrazione della criminalità economico – finanziaria. Sono gli obiettivi del Patto alla legalità firmato oggi, sotto forma di un Protocollo d’intesa, nella Sala Depero del palazzo della Provincia autonoma di Trento. Presenti i massimi rappresentanti di Istituzioni pubbliche, Enti, Sindacati, Associazioni di Categoria, d’imprese e di consumatori, Consorzi di produttori del Trentino e non solo, tra i quali, in particolare, il Presidente della Provincia Autonoma, i Procuratori della Repubblica di Trento e di Rovereto, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, il Presidente ... Leggi su winemag

lucabattanta : RT @MinaA8I96793095: @NinaRicci_us Si. A patto che vi sia l'intelligenza del confronto, la propensione al dialogo e la certezza del rispett… - MinaA8I96793095 : @NinaRicci_us Si. A patto che vi sia l'intelligenza del confronto, la propensione al dialogo e la certezza del rispetto reciproco. -

Ultime Notizie dalla rete : Patto Intelligenza Patto su Intelligenza artificiale per smascherare italian sounding food&wine sul web WineMag.it Sessanta proposte per il Patto di Collaborazione Antirazzista della Città di Torino

Sessanta le candidature giunte. Si è chiusa ieri la finestra per la presentazione di proposte di collaborazione alla scrittura di un Patto di Collaborazione sull’antirazzismo. Con una delibera approva ...

Usa, Uk e Nuova Zelanda. Five Eyes si divide su Palantir

La Nuova Zelanda si discosta da Regno Unito e Stati Uniti, alleati della “Five Eyes”, patto di intelligence anglofono che comprende anche Canada e Australia, sulla collaborazione anti Covid con Palant ...

Sessanta le candidature giunte. Si è chiusa ieri la finestra per la presentazione di proposte di collaborazione alla scrittura di un Patto di Collaborazione sull’antirazzismo. Con una delibera approva ...La Nuova Zelanda si discosta da Regno Unito e Stati Uniti, alleati della “Five Eyes”, patto di intelligence anglofono che comprende anche Canada e Australia, sulla collaborazione anti Covid con Palant ...