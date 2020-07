Osservazione della Terra: uno strumento di Intelligenza Artificiale per il controllo della qualità dei dati satellitari (Di martedì 7 luglio 2020) Telespazio UK, controllata di Telespazio – joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) – ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per proseguire lo sviluppo di uno strumento di analisi automatica in grado di garantire la qualità dei dati satellitari di Osservazione della Terra. Il nuovo strumento sarà in grado di utilizzare avanzate tecniche di machine learning e processare automaticamente i dati all’interno di un ambiente di cloud computing ad alte prestazioni. Una volta disponibile, gli utenti – aziende del NewSpace e istituzioni – potranno accedervi tramite una piattaforma cloud di facile utilizzo. Solo negli ultimi cinque anni, grazie alle nuove missioni istituzionali o delle aziende del NewSpace, la massa di dati proveniente dai satelliti di Osservazione della Terra si è più che ... Leggi su meteoweb.eu

rubio_chef : Come si empatizza? Studiando, leggendo, rimanendo curiosi, vedendo gli altri e ascoltandoli, smettendo di vedere il… - VincenzaGiamma1 : Nessun dubbio,da sempre fanno affari con gente come questa e a chi lo esplicita vien dato della zecca comunista,qua… - Ahrtics : / di una società. Oggetto di studio dell'antropologia, della psicologia sociale e della sociologia. La sola osserva… - GiovanniFanfoni : @Fen_church @clarissa_gmai Giusta osservazione. L'autore dell'articolo si chiede se gli abitanti della Sicilia non… - KarimPierini : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ???? Ticino. 10% popolazione ha anticorpi Covid. ???? Bolsonaro sotto osservazione per sintomi virus.???? Ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Osservazione della Osservazione della Terra: uno strumento di Intelligenza Artificiale per il controllo della qualità dei da ... Meteo Web Il campo magnetico terrestre cambia più in fretta di quanto previsto

Lo ha rilevato uno studio, condotto in collaborazione tra i ricercatori dell'università britannica di Leeds e quelli dell'università della California a San Diego, basato su una serie di sofisticate si ...

UniCredit: Cash Collect Worst Of con rimborso anticipato e barriera profonda

UniCredit lancia una nuova gamma di Cash Collect Worst Of con premi trimestrali e autocallability. Diversi gli aspetti interessanti di questa nuova emissione che appare pensata per affrontare al megli ...

Lo ha rilevato uno studio, condotto in collaborazione tra i ricercatori dell'università britannica di Leeds e quelli dell'università della California a San Diego, basato su una serie di sofisticate si ...UniCredit lancia una nuova gamma di Cash Collect Worst Of con premi trimestrali e autocallability. Diversi gli aspetti interessanti di questa nuova emissione che appare pensata per affrontare al megli ...