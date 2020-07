Nastri d’Argento 2020, “Favolacce” e “Pinocchio” trionfano un po’ alla “manuale Cencelli”: ecco tutti i vincitori (Di martedì 7 luglio 2020) Favolacce e Pinocchio trionfano un po’ alla “manuale Cencelli” ai Nastri D’Argento 2020. Miglior film per l’opera seconda dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, miglior regia per Matteo Garrone. Poi a seguire: altri 4 Nastri per Pinocchio (attore non protagonista a Roberto Benigni, scenografia, montaggio, suono in presa diretta) e altri 3 per Favolacce (sceneggiatura, fotografia, produttore) con il cencellianissimo ex aequo su Massimo Cantini Parrini che è costumista sia per Pinocchio che per Favolacce. I premi dell’anno conferiti dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) nell’era Covid-19 riserva quindi il sorpasso delle nuove leve lynchiane – D’Innocenzo – sul “vecchio” sparigliatore di carte altrettanto sui generis – Garrone. Tanto Pinocchio è la ... Leggi su ilfattoquotidiano

