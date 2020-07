Minecraft giocato con la tastiera è una chicca davvero molto particolare (Di martedì 7 luglio 2020) Uno dei motivi per cui Minecraft è un'esperienza così rilassante è la sua musica. E se la musica facesse parte del gameplay?Questa è la domanda che si è fatto lo YouTuber Jachael123, che ha collegato una tastiera MIDI per giocare a Minecraft. Come mostrato nel video più in basso, l'utente è riuscito a farsi strada nel gioco usando solo i tasti bianchi e neri. Questa non è la prima volta che qualcuno gioca Minecraft usando usando la tastiera di un piano. Come spiegato nel playthrough completo di Jachel123, l'ispirazione è venuta dallo YouTuber Dylan Tallchief, che è riuscito nella stessa impresa nell'agosto 2019. Tuttavia, Jachael123 è riuscito a completare l'intero gioco con il piano.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft giocato Minecraft giocato con la tastiera è una chicca davvero molto particolare Eurogamer.it Crayta - Impressioni dal giorno del lancio

Se ti sei divertito con gli strumenti creativi di Fortnite o hai creato i tuoi mini-giochi in Roblox, allora Crayta potrebbe essere senza dubbio di tuo interesse. Si tratta di un gioco in esclusiva pe ...

Minecraft giocato con un pianoforte? L'impresa di uno YouTuber in un video

Uno dei motivi per cui Minecraft è un'esperienza così rilassante è la sua musica. E se la musica facesse parte del gameplay? Questa è la domanda che si è fatto lo YouTuber Jachael123, che ha collegato ...

Se ti sei divertito con gli strumenti creativi di Fortnite o hai creato i tuoi mini-giochi in Roblox, allora Crayta potrebbe essere senza dubbio di tuo interesse. Si tratta di un gioco in esclusiva pe ...Uno dei motivi per cui Minecraft è un'esperienza così rilassante è la sua musica. E se la musica facesse parte del gameplay? Questa è la domanda che si è fatto lo YouTuber Jachael123, che ha collegato ...