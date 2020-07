Milan, Rangnick sarà allenatore e dt. E Maldini? Proposto un nuovo ruolo (Di martedì 7 luglio 2020) Sembra sempre più Ralf Rangnick ad essere il prossimo allenatore del Milan: il tedesco sarà anche direttore tecnico. Per Maldini Proposto un nuovo incarico Ralf Rangnick sarà il futuro del Milan. Nonostante le smentite da parte del club rossonero, il manager tedesco è sempre più vicino a sbarcare in Italia nella prossima stagione. Rangnick lascerà il sodalizio Red Bull – in primis il ruolo nel Lipsia – per essere manager totale per il club rossonero. Un ruolo a 360° in cui il tedesco si occuperà anche di essere direttore tecnico della squadra e darà indicazioni importanti in chiave mercato. Il Milan ha smentito la notizia del “tutto fatto” per Rangnick, una scelta dovuta anche al fatto che Ibra e compagni sono attesi dalla delicata sfida contro la Juventus, in programma questa sera. Ulteriori sviluppi ... Leggi su zon

