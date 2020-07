Milan-Juve, i 23 convocati di Pioli: c'è la decisione su Calhanoglu (Di martedì 7 luglio 2020) Per un Milan reduce dalla bella vittoria in casa della Lazio che ha rilanciato ancor di più le speranze rossonere di centrare la qualificazione in Europa League, ora è tempo di pensare ad un altro big match. Domani, a San Siro, arriva nientepopodimenoche la Juventus capolista. I rossoneri si avvicinano alla sfida ai bianconeri con un paio di problemi. Il primo, già assodato, è quello che riguarda Samu Castillejo, uno dei giocatori centrali dell'idea tattica di Stefano Pioli che marcherà visita... Leggi su 90min

