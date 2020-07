“Mi ha salvata”. Asia Argento, la confessione a cuore aperto: “Stavo per perdere casa, tutto” (Di martedì 7 luglio 2020) Lo conosciamo tutti l’ultimo anno di Asia Argento, anzi, l’ultimo periodo. La figlia del regista horror è riuscita a riprendersi, anche grazie all’aiuto di Barbara D’Urso che l’ha chiamata nelle sue trasmissioni. Una rata del mutuo da pagare e, nel mentre, l’addio alla giuria di XFactor per il caso Jimmy Bennett, che l’ha accusata di molestie sessuali. L’addio allo show ha intralciato i suoi piani: “Ho pensato di vendere casa – ha spiegato in un’intervista a “Il Fatto quotidiano” – su cui pago il mutuo, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”. Altro programma a cui ha partecipato in coppia con Vera Gemma, Pechino Express, ha portato a una lesione del suo ginocchio: “Io mi ... Leggi su caffeinamagazine

