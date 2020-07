Meteo NAPOLI: soleggiato e un po' CALDO, ma senza eccessi (Di martedì 7 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà mantenersi condizioni stabili, con temperature estive ma senza eccesso di CALDO. Ci sarà anche una discreta ventilazione che allevierà la calura. Martedì 7: quasi sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, stazionaria. Vento: in media da Est 5 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4700 metri. Mercoledì 8: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 25 Km/h. Zero Termico: circa 4900 metri. Giovedì 9: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 4700 metri. Venerdì 10: sereno, ... Leggi su meteogiornale

