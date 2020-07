LND ha deciso: commissariata la Divisione Calcio a 5 (Di martedì 7 luglio 2020) Irregolarità amministrative e gestionali, la Divisione Calcio a 5 viene commissariata. È questa la decisione presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti riunitosi oggi a Roma presso la sede del Comitato Regionale Lazio. Il provvedimento assunto dal massimo organismo della LND è scaturito dalle valutazioni successive alle relazioni prodotte dal servizio ispettivo e dal Collegio dei Revisori dei conti della stessa Divisione lo scorso febbraio. La gestione della Divisione è stata affidata al commissario straordinario Giuseppe Caridi, attuale vice presidente LND per l’area centro. Leggi su sportface

