Le lacrime di Massimo Lopez a Io e Te per sua madre (Foto) (Di martedì 7 luglio 2020) La voce della mamma di Massimo Lopez emoziona l’ospite di oggi di Io e Te (Foto). La madre dell’attore che racconta: “Mi sono resa conto davvero del successo suo quando uscivamo insieme…” Lopez ha gli occhi colmi di lacrime, l’emozione è forte, arrivano poi le immagini. La signora Gigliola Lopez in un vecchio programma di Raffaella Carrà e volano i ricordi per Massimo che racconta com’era sua madre: “E’ stata una mamma molto presente: siamo cinque fratelli ed è sempre stata presente lei insieme alla nonna. In casa siamo stati sei maschi con mio padre, e due femmine… in casa sembrava una fabbrica”. Suo padre lavorava in banca e per questo la famiglia di Massimo Lopez ha cambiato più volte città ma sua madre è stata sempre in grado di gestire tutto come fosse un ... Leggi su ultimenotizieflash

