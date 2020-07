Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, curiosità, streaming (Di martedì 7 luglio 2020) Jarhead 2 Field of Fire è il film stasera in tv martedì 7 luglio 2020 in seconda serata su Rete 4. Nel cast ci sono Jason Wong, Jesse Garcia, Bokeem Woodbine, Esai Morales, Josh Kelly. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Jarhead 2 Field of FireANNO: 2014GENERE: azione, guerraREGIA: Don Michael Paulcast: Jason Wong, Jesse Garcia, Bokeem Woodbine, Esai Morales, Josh KellyDURATA: 103 minutiJarhead 2 Field of Fire film stasera in tv: trama Ferito in battaglia e disilluso dalla guerra, il caporale Chris Merriman viene messo a capo di un’unità con la missione di rifornire un remoto avamposto ai margini del territorio afgano controllato dai talebani. Mentre procedono verso l’ostile ... Leggi su cubemagazine

Ultime Notizie dalla rete : Jarhead Field Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, curiosità, streaming Cube Magazine Jarhead 2 Field of Fire film stasera in tv 7 luglio: cast, trama, curiosità, streaming

Ferito in battaglia e disilluso dalla guerra, il caporale Chris Merriman viene messo a capo di un’unità con la missione di rifornire un remoto avamposto ai margini del territorio afgano controllato ...

Ferito in battaglia e disilluso dalla guerra, il caporale Chris Merriman viene messo a capo di un’unità con la missione di rifornire un remoto avamposto ai margini del territorio afgano controllato ...