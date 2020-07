Incredibile Ocampos: in Siviglia-Eibar l'ex Milan segna il gol decisivo... e salva la porta al 101'! (Di martedì 7 luglio 2020) Il nome di Lucas Ocampos non solleticherà di certo la memoria dei tifosi del Milan, che pure hanno potuto "ammirarlo" nelle 11 presenze messe a referto tra il gennaio 2017, anno in cui il Genoa lo ha girato in prestito (500 mila euro) ai rossoneri e il giugno seguente, quando il Milan lo ha rispedito senza pensarci su due volte in Liguria. L'attaccante esterno argentino fu portato in Europa dal Monaco, e in Italia proprio dai liguri, che lo prelevarono per 8 milioni di euro dall'Olympique... Leggi su 90min

DAZN_IT : L'incredibile partita di Ocampos contro l'Eibar: 58' - Segna il gol del vantaggio ? 100' - Diventa portiere al pos… - Andrescamp89 : RT @DAZN_IT: L'incredibile partita di Ocampos contro l'Eibar: 58' - Segna il gol del vantaggio ? 100' - Diventa portiere al posto dell'inf… - matteoduranti10 : RT @DAZN_IT: L'incredibile partita di Ocampos contro l'Eibar: 58' - Segna il gol del vantaggio ? 100' - Diventa portiere al posto dell'inf… - Michy_92 : RT @DAZN_IT: L'incredibile partita di Ocampos contro l'Eibar: 58' - Segna il gol del vantaggio ? 100' - Diventa portiere al posto dell'inf… - InterCLAzionale : RT @DAZN_IT: L'incredibile partita di Ocampos contro l'Eibar: 58' - Segna il gol del vantaggio ? 100' - Diventa portiere al posto dell'inf… -