In un clic la mappa dei sentieri per il trekking più belli d'Italia (Di martedì 7 luglio 2020) AGI - C'è un'Italia bellissima da scoprire, camminando o virtualmente, restando incantati dalle meraviglie che la penisola regala. Dal cuore dell'Appennino con il cammino delle Terre Mutate, fino alla bellezza e ai colori del mar Tirreno e della costiera amalfitana: siamo in estate, perchè non approfittare? Ecco allora una serie di paesaggi mozzafiato e luoghi unici da visitare, mappati dai volontari di Legambiente con il Trekker Street View di Google. Dopo il periodo di lockdown,spiega l'associazione ambientalista, è importante tornare a camminare e a passeggiare all'aria aperta seguendo le regole che vengono indicate in questa fase post coronavirus. La stagione estiva con le sue giornate ricche di luce e sole ben si presta per pianificare camminate o escursioni. Tante le bellezze e i luoghi che si possono scoprire, tra mare e montagna, sia nel proprio ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : clic mappa In un clic la mappa dei sentieri per il trekking più belli d'Italia AGI - Agenzia Giornalistica Italia In un clic la mappa dei sentieri per il trekking più belli d'Italia

AGI - C'è un'Italia bellissima da scoprire, camminando o virtualmente, restando incantati dalle meraviglie che la penisola regala. Dal cuore dell’Appennino con il cammino delle Terre Mutate, fino alla ...

Via agli ordini per il libri di testo 2020/21, mercato online protagonista

Nardò, 6 luglio 2020 - Dopo il difficile anno scolastico 2019/2020 si guarda avanti e ci si prepara a quello successivo, augurandosi che la situazione sanitaria del nostro paese rimanga sotto controll ...

AGI - C'è un'Italia bellissima da scoprire, camminando o virtualmente, restando incantati dalle meraviglie che la penisola regala. Dal cuore dell’Appennino con il cammino delle Terre Mutate, fino alla ...Nardò, 6 luglio 2020 - Dopo il difficile anno scolastico 2019/2020 si guarda avanti e ci si prepara a quello successivo, augurandosi che la situazione sanitaria del nostro paese rimanga sotto controll ...