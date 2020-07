Formula 1, Hamilton penalizzato in Austria per un video pubblicato su Twitter (Di martedì 7 luglio 2020) Hamilton penalizzato in Austria per un video su Twitter. Un filmato sembra essere la causa della retrocessione di tre posizioni. ZWELTEG (Austria) – Lewis Hamilton penalizzato in Austria per un video su Twitter. Una beffa per il pilota campione del mondo che si è visto retrocedere tre posizioni in qualifica per un filmato che la Formula 1 ha deciso di pubblicare sul proprio profilo social della gara. Immagine che non sono passate inosservate alla Red Bull, tanto da chiedere l’intervento della Federazione a poco meno di tre ore dallo spegnimento dei semafori. Una vicenda destinata a far discutere con il pilota britannico che è pronto a riscattarsi in pista. Il motivo della retrocessione Il motivo della retrocessione di Lewis Hamilton è stato chiaro sin dal primo momento. Il pilota britannico non ha rispettato le bandiere gialle esposte dopo ... Leggi su newsmondo

