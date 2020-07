Colombia: si avvicinano a un’autocisterna ribaltata per rubare la benzina, ma il tir esplode e fa una strage (Di martedì 7 luglio 2020) Colombia, autocisterna si ribalta ed esplode facendo una strage In un villaggio della Colombia, un autocisterna si ribalta e successivamente esplode facendo una strage di civili, i quali si erano avvicinati al mezzo pesante per rubare la benzina. La tragedia, il cui bilancio al momento è di 7 morti e 45 feriti molti dei quali in gravi condizioni, è avvenuta nel piccolo comune di Pueblo Vejo, lungo la strada che collega la città di Barranquilla con quella di Cienaga. Secondo quanto ricostruito, l’autista del mezzo avrebbe avuto un colpo di sonno che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’autocisterna, che si è ribaltata. L’uomo non ha riportato feriti gravi e avrebbe abbandonato il mezzo con le proprie gambe. Subito dopo l’incidente, però, diverse persone, circa 120 secondo la polizia, si sono avvicinate al mezzo per rubare ... Leggi su tpi

