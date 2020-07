“Cercasi donatore di midollo osseo per la piccola Elisa”: la bambina non è più tra noi, stop condivisioni (Di martedì 7 luglio 2020) I nostri lettori ci chiedono di intervenire su un annuncio in cui si cerca un donatore di midollo osseo per la piccola Elisa, una bambina malata di leucemia ricoverata al Bambin Gesù di Roma. L’articolo di oggi intende mettere un freno alle condivisioni compulsive dell’annuncio, un’azione che sicuramente nasce dalla buona fede ma che potrebbe aggiungere dolore a quello già provato dalla famiglia della piccola. CERCASI donatore DI midollo osseo PER LA piccola ELISA DI 4 ANNI. È RICOVERATA AL BAMBIN GESÙ DI ROMA: CONDIVIDETE TUTTI! No, basta condivisioni e informatevi prima Nel ricordarvi che tutte le condivisioni compulsive sono tossiche, in questo caso se obbedite passivamente al Condividete tutti aggiungete dolore a una tragedia: la piccola per la quale, in buona fede, cercate ancora un donatore di midollo osseo si ... Leggi su bufale

duxfightdemon : RT @liuk71rm: Da domani sugli annunci A.A.A. cercasi donatore covid certificato - liuk71rm : Da domani sugli annunci A.A.A. cercasi donatore covid certificato -

Ultime Notizie dalla rete : “Cercasi donatore Curzio Malaparte, lo scrittore indiscutibile. Furoreggia negli Usa Pangea.news