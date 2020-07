Cagliari, Zenga: “Gol di Simeone contro l’Atalanta annullato da regole da calciobalilla” (Di martedì 7 luglio 2020) “Bisogna sempre guardare il corso di una partita, come si sviluppa e le varie situazioni che si creano: in 11vs11 abbiamo avuto le stesse occasioni dell’Atalanta, anche perché il gol annullato a Simeone, per via di una regola inventata da uno cui piace il calciobalilla, con omini senza braccia, poteva cambiare tutto“. Walter Zenga torna a parlare della rete di Simeone contro l’Atalanta annullata per un leggero tocco con la mano. Alla vigilia di Fiorentina-Cagliari, gara valevole per la trentunesima giornata, il tecnico dei sardi chiede il massimo dai suoi ragazzi: “Se possiamo ancora puntare all’Europa League? Credo che dobbiamo pensare alla gara di domani, perché bisogna pensare ogni partita singolarmente – ha spiegato Zenga in conferenza stampa -. Come sta Nainggolan? Radja è un top player, sta bene, sapeva già ... Leggi su sportface

