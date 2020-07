Btp Futura: sottoscritti 4.06 miliardi di euro in due giorni (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – La seconda giornata di collocamento del BTP Futura, il nuovo titolo di Stato lanciato dal Tesoro per sostenere la ripresa economica del Paese, si chiude con ordini per 47.284 pari ad un controvalore di 1.684.624.000 di euro. Il periodo di distribuzione va dal 6 al 10 luglio. Così il BTP Futura, quotato sul Mercato telematico dei titoli di stato e obbligazioni non convertibili (MOT), gestito da Borsa Italiana, ha registrato nell’arco delle prime due giornate un controvalore pari a 4.060.403.000 di euro. Leggi su quifinanza

