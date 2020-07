Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 luglio: Roberta incerta fra Federico e Marcello (Di martedì 7 luglio 2020) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 luglio: cos’accadrà domani? Roberta, dopo aver baciato Marcello, non sa che fare, dato che fidanzata con Federico. Ha ricevuto una lettera da quest’ultimo e si confida con Gabriella, perché non è più sicura dei sentimenti che prova per Cattaneo. Clelia e Luciano si rivedono dopo Natale; continuano a fingere di non provare più gli stessi sentimenti di prima l’uno per l’altra. Vittorio e Riccardo vengono invitati dall’avvocato Achille Ravasi a discutere dell’organizzazione dell’Expo Italia ’61. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 luglio: Roberta lascerà Federico per Marcello? Dopo Natale, per le Veneri è tempo di tornare al lavoro al “Paradiso delle Signore”. Roberta legge una lettera che le ha inviato Federico e dopo il bacio che si ... Leggi su pianetadonne.blog

zazoomblog : Il Paradiso delle Signore oggi anticipazioni 7 luglio: Umberto si deve dividere tra Adelaide e Flavia - #Paradiso… - zazoomblog : IL PARADISO DELLE SIGNORE 4 anticipazioni di martedì 7 luglio 2020 - #PARADISO #DELLE #SIGNORE - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 luglio: Umberto conteso tra Adelaide e Flavia a Natale - #Anticipazioni… -