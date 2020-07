Amputazione della gamba inutile: l'attore Nick Cordero muore dopo 3 mesi di agonia - (Di martedì 7 luglio 2020) Federico Garau dopo oltre 90 giorni di agonia, l'attore di Broadway si è spento domenica 5 luglio in un letto dell'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles. L'addio della moglie Lottava ormai da mesi contro una grave infezione provocata dal Covid-19, ed alla fine l'attore canadese Nick Cordero si è spento la scorsa domenica in un letto dell'ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles (California). Nicholas Eduardo Alberto Cordero, 41 anni, era conoscito soprattutto come interprete di musical a Broadway. Pallottole sopra Broadway, Waitress e A Bronx Tale sono solo alcuni dei suoi spettacoli più apprezzati. Sposato da circa tre anni con la ballerina Amanda Kloots, l'attore aveva avuto con lei un figlio lo scorso anno. Secondo quanto riferito dal "NewYorkTimes", che ha dato per primo la notizia, l'artista aveva cominciato ad accusare i primi sintomi del Coronavirus a ... Leggi su ilgiornale

