Adriana Volpe le prova tutte, l’aiuto inaspettato arriva dal web (Di martedì 7 luglio 2020) Adriana Volpe le prova tutte per far funzionare Ogni Mattina, l’aiuto inaspettato potrebbe cambiare tutto: di chi si tratta? Fonte: Instagram @AdrianaVolperealDopo il successo al Grande Fratello Vip, la Volpe tenta la fortuna su Tv8 dove affianca Alessio Viola nel talk Ogni Mattina. Gli ascolti faticano a decollare, anche invitare nello show Andrea Denver non ha funzionato, al punto che la puntata del 6 luglio 2020 si è chiusa al 1%. Le prime due settimane del programma non sono andate come sperate e dai piani alti di Tv8 si inizia a invocare il piano B. Neanche la presenza di Aurora Ramazzotti e quella di Flora Canto come inviate è servita. Adriana Volpe le prova tutte Fonte: Instagram @AdrianaVolperealAdriana Volpe sta chiamando a raccolta tutte le sue energie per poter risollevare le sorti di Ogni Mattina, ... Leggi su chenews

_mattweet : Trovo questo post di Facebook di Magalli assolutamente fuori luogo, Adriana Volpe non starà conducendo una trasmiss… - opinionista__ : RT @davidemaggio: Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%· Chi deve capire capisce» ?????? - ilgrilloparlan2 : RT @bubinoblog: LA TOCCA PIANISSIMO! GIANCARLO MAGALLI COMMENTA GLI ASCOLTI DI ADRIANA VOLPE - Iperborea_ : Non ci vedo nulla di speciale in Denver e Adriana Volpe. W i Ciavarrini! - giancarlofelic1 : RT @davidemaggio: Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%· Chi deve capire capisce» ?????? -