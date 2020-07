Whatsapp e Facebook: stop a richieste dati utenti di Hong Kong (Di lunedì 6 luglio 2020) L'articolo Whatsapp e Facebook: stop a richieste dati utenti di Hong Kong proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp Facebook Whatsapp e Facebook: stop a richieste dati utenti di Hong Kong askanews Twitter: stretta su privacy utenti Hong Kong, come Facebook e WhatsApp

Timori per la legge sulla sicurezza imposta dalla Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 06 lug - Twitter ha annunciato di aver sospeso tutte le richieste di accesso ai dati e alle informazio ...

Facebook e Telegram non daranno i dati degli utenti alle autorità

