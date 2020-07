Tom Hanks sull’essere sopravvissuto al coronavirus: «Ho avuto dolori paralizzanti» (Di lunedì 6 luglio 2020) Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono stati tra i primi a dire pubblicamente di essere positivi al Coronavirus. Era inizio marzo e i due erano in Australia, dove il premio Oscar stava girando il film biografico di Baz Lurhmann su Elvis Presley. I due poi sono guariti, sono tornati negli Stati Uniti e si sono messi a disposizione della scienza donando il loro sangue, con la speranza che i loro anticorpi possano essere utili per la ricerca di un vaccino. Leggi su vanityfair

Il premio Oscar ha raccontato la propria esperienza con la malattia, diagnosticata in Australia a inizio marzo: «Mia moglie ha perso il senso del gusto e dell'olfatto e aveva una febbre molto più alta ...

Tom Hanks “ero paralizzato dal Covid”/ “Non riuscivo a concentrarmi più di 10 minuti”

Tom Hanks è stato uno dei personaggi famosi che ha contratto il coronavirus a inizio pandemia. A marzo, infatti, mentre stava girando in Australia, lui e la moglie Rita Wilson hanno contratto l’epidem ...

