Playoff Serie C, ecco gli orari: si gioca giovedì 9 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo il sorteggio di questa mattina, sono stati ufficializzati gli orari del Primo Turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C: in chiaro Monopoli-Ternana sui canali di Rai Sport. Queste le 5 gare in programma giovedì 9 luglio. Monopoli-Ternana: diretta Rai Sport ore 20.45Juventus U23-Padova: ore 20.30Carpi-Alessandria: ore 20.30Renate-Novara: ore 20.30Potenza-Triestina: ore 20.30 Playoff, gli orari del primo turno nazionale #LegaPro #SerieC pic.twitter.com/oL6PG996O4 — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) July 6, 2020 Foto: twitter Lega Pro L'articolo Playoff Serie C, ecco gli orari: si gioca giovedì 9 luglio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

