Particelle di plastica dei processi produttivi fuori da mari e oceani (Di lunedì 6 luglio 2020) A Bergamo non c’è il mare, ma il Covid-19 ci ha ricordato che viviamo in un mondo profondamente interconnesso, dove ogni luogo è vicino e tutto, anche la salute degli oceani, ci riguarda. Per questo motivo è anche affare nostro l’obiettivo n. 14, conservazione e uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine, dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Leggi su ecodibergamo

paolodeluca72 : @Greenpeace_ITA forse chiarirei meglio questa frase: 'dei 31 prodotti presi in esame solo in due erano presenti (le… - Caffebook : -

Ultime Notizie dalla rete : Particelle plastica Particelle di plastica dei processi produttivi fuori da mari e oceani L'Eco di Bergamo Particelle di plastica dei processi produttivi fuori da mari e oceani

Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua e rappresentano una risorsa fondamentale per il pianeta. La vita di oltre tre miliardi di persone dipende dal m ...

Greenpeace, allarme mare: plastica liquida nei detergenti

Il mare potrebbe avere un nuovo nemico: secondo un nuovo rapporto Greenpeace le aziende utilizzerebbero plastica liquida, semisolida o solubile tra gli ingredienti dei detergenti per bucato, superfici ...

Gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre, contengono il 97% dell’acqua e rappresentano una risorsa fondamentale per il pianeta. La vita di oltre tre miliardi di persone dipende dal m ...Il mare potrebbe avere un nuovo nemico: secondo un nuovo rapporto Greenpeace le aziende utilizzerebbero plastica liquida, semisolida o solubile tra gli ingredienti dei detergenti per bucato, superfici ...