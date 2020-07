Multa di 1.000 euro in Veneto a chi viola l'isolamento fiduciario (Di lunedì 6 luglio 2020) Chi non rispetta l’isolamento fiduciario, anche se negativo al tampone, la sanzione in Veneto viene confermata a 1.000 euro. Lo prevede la nuova ordinanza regionale presentata dal presidente Luca Zaia. Se la violazione riguarda il posto di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare mille euro per ciascun dipendente dell’azienda.Il governatore del Veneto presenta una norma regionale che prevede l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nei casi di contatto a rischio con soggetti positivi, di ingresso in Veneto da paesi a rischio e di compresenza di febbre e difficoltà respiratoria; obbligo di due tamponi obbligatori per chi torna in Veneto da viaggi di lavoro della durata di meno di 120 ore (pena una sanzione di mille euro per ciascun dipendente dell’azienda); obbligo per ogni organo accertatore di comunicare a sindaco, prefetto e ... Leggi su huffingtonpost

