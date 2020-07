Migranti e Ue: i ricollocamenti sono un miraggio, occorre la modifica dell’accordo di Dublino (Di lunedì 6 luglio 2020) Soltanto coloro che possono rivendicare una richiesta di asilo credibile saranno distribuiti all’interno dell’UE, afferma il ministro Seehofer. Con la conseguenza dunque che la maggior parte, circa l'80%, resteranno a carico del Paese di primo approdo, in particolare dell'Italia Leggi su firenzepost

I migranti, o meglio i naufraghi clandestini, arrivano tutti in Italia, in particolare in Sicilia, molti sono positivi e mettono a rischio la salute degli italiani e il bilancio del governo gialloross ...

Il patto sui migranti? Ci vediamo a fine 2021

Bruxelles. Un nuovo Patto su migrazioni e asilo nell'Unione Europea, che costringa gli altri Stati membri a prestare soccorso a Italia e Malta di fronte alla ripresa delle partenze di migranti dalla L ...

