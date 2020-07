Mare forza 5, sbalzato dall’imbarcazione batte la testa: grave un marittimo di Mola di Bari Accaduto in Sicilia (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel Mare di Porto Empedocle l’uomo, con i suoi colleghi, si trovava per la pesca al tonno. Mare forza 5: il marittimo pugliese, di Mola di Bari, è stato sbalzato dall’imbarcazione, sembra vicino al molo se è vero che l’uomo è finitoba terra sbattendo la testa. Il 51enne è in gravi condizioni, secondo ricostruzioni dell’Accaduto è in coma. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Mare forza 5, sbalzato dall’imbarcazione batte la testa: grave un marittimo di Mola di Bari <span class="subtitle">Accaduto in Sicilia</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

