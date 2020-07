Marco Liorni, scacco matto in Rai: il conduttore ‘ruba’ un programma Flavio Insinna, il rumor (Di lunedì 6 luglio 2020) Su Rai Uno torna Affari Tuoi Per la gioia dei telespettatori di Rai Uno molto presto tornerà Affari Tuoi, il gioco dei pacchi per intenderci. Il popolare game show creato nel 2003 è stato portato al successo da Paolo Bonolis che all’epoca mise in grosse difficoltà la corazzata Striscia la Notizia. Una mossa che non piacque ad Antonio Ricci al punto che tra le parti si accese uno scontro a distanza. Col tempo si sono susseguiti altri conduttori come: Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna e Max Giusti. A differenza del passato, stavolta il programma prodotto dalla Endemol non andrà in onda nella fascia dell’access prime time, occupata da anni dai Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus, bensì in prime time. Secondo quanto scritto sul portale BlogoTv, il format verrà suddiviso in tre appuntamenti settimanali e tra i concorrenti ... Leggi su kontrokultura

Marco Liorni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marco Liorni