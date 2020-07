L’abbraccio tra Insigne e Gattuso rappresenta la sintesi del rilancio del Napoli (Di lunedì 6 luglio 2020) Contro la Roma è arrivato un altro gol spettacolare di Lorenzo Insigne. Un gol alla Del Piero, scrive la Gazzetta dello Sport, che ha entusiasmato anche Gattuso. “Alla Del Piero, suo modello, che racconta di aver studiato tanto da ragazzino. Bello il gol, tanto che persino Rino Gattuso ha abbandonato la sua area tecnica per congratularsi. I due si sono stretti in un abbraccio che rappresenta la sintesi del rilancio del Napoli che ha avuto proprio nell’allenatore e nel capitano i protagonisti”. Il suo è il sesto gol in campionato e il decimo in stagione. Il rendimento del capitano non è sempre stato continuo. “Lorenzo ha subito, talvolta accennando reazioni dettate più dalla rabbia che non dai sentimenti, perché lui vive per questa maglietta e mail a svestirebbe. L’avvento di Gattuso è servito soprattutto per fargli ... Leggi su ilnapolista

