Horizon: Zero Dawn aumentato di prezzo a sorpresa su Steam (Di lunedì 6 luglio 2020) Horizon: Zero Dawn su Steam ha appena ottenuto un aumento dei prezzi a sorpresa.Quando Sony ha annunciato la data di uscita per PC di Horizon venerdì 3 luglio, il gioco aveva un prezzo di £ 32,99 sullo store UK. Ma per qualche motivo in seguito il prezzo è stato aumentato a £ 39,99 (ovvero 44,27 Euro facendo il cambio diretto).Sony non ha ancora spiegato la variazione del prezzo nel Regno Unito, ma vale la pena notare che l'avventura di Guerrilla ha visto anche un aumento dei prezzi in vari paesi. Un thread su ResetEra ha dato il via alla discussione rivelando che il prezzo era stato aumentato in Argentina. SteamDB mostra l'entità della situazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Su #Steam #HorizonZeroDawn ha ottenuto un aumento del prezzo. - ItaSmartReview : Horizon Zero Dawn in arrivo il 7 agosto su Steam ed Epic Games Store - - Pedr0_1903 : @meuplaystation Horizon zero Dawn, FIFA 20 e warzone - infoitscienza : Horizon Zero Dawn, PC VS PS4 Pro: le differenze in un primo video confronto - CaiqueAndrade89 : @jardimdajoana Horizon Zero Dawn é quase isso -