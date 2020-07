Gerenzanese in lutto per la scomparsa dell’ex capitano Mario Pagani (Di lunedì 6 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Grande cordoglio a Gerenzano per la perdita di Mario Pagani, presidente onorario e consigliere dell’Asd Gerenzanese Calcio. Fu capitano nel campionato di Prima Categoria 1952-53, uno dei migliori giocatori nella storia della società sportiva. In tanti lo ricordano in campo, quando calciava con grande spirito di competizione, facendo spesso vincere la sua squadra. “Ci stringiamo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Gerenzanese in lutto per la scomparsa dell’ex capitano Mario Pagani proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Gerenzanese in lutto per la scomparsa dell'ex capitano Mario Pagani - -

Ultime Notizie dalla rete : Gerenzanese lutto Lutto nella Gerenzanese, addio a Mario Pagani, presidente onorario Prima Saronno