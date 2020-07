Ennio Morricone, Hans Zimmer: "Non sarei mai diventato un compositore senza la tua musica" (Di lunedì 6 luglio 2020) Hans Zimmer ha voluto ricordare il maestro Ennio Morricone con un emozionante post in cui ricorda la sua importanza. Hans Zimmer ha voluto condividere il suo ricordo del maestro Ennio Morricone dopo la triste notizia della morte avvenuta a 91 anni. L'artista ha condiviso una foto che lo ritrae accanto al premio Oscar e un lungo ed emozionante messaggio in cui sottolinea l'importanza che ha avuto sulla sua carriera. Nel suo post online, Hans Zimmer ha scritto: "Ennio. La prima nota che ho sentito composta da lui ha preso il controllo su di me e non mi ha lasciato andare. Non ho mai deciso di diventare un compositore di colonne sonore. Ennio Morricone e Sergio Leone lo hanno fatto ... Leggi su movieplayer

