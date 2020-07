E’ morto Ennio Morricone, aveva 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Grave lutto nel mondo della musica. A 91 anni è morto il celebre compositore Ennio Morricone, riconosciuto a livello mondiale anche grazie alla conquista di due Oscar, uno alla carriera e uno per The Hateful Eight di Quentin Tarantino, uno dei registi con il quale ha collaborato maggiormente con le sue colonne sonore per i film. La gran parte della produzione dell’artista romano, nato il 10 novembre 1928, è legata al western degli anni ’70 di Sergio Leone e Sergio Corbucci. Suo anche l’arrangiamento della celebre canzone di Mina Se telefonando. Noto tifoso della Roma, uno dei più influenti e stimati musicisti e compositori ci lascia a 91 anni. Leggi su sportface

morto Ennio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : morto Ennio