E’ il trecentosessantunesimo minuto di questa lunghissima partita senza pubblico (Di lunedì 6 luglio 2020) È il trecentosessantunesimo minuto di questa lunghissima partita senza pubblico. Almeno è così che la vedo. I calciatori cambiano maglia ciò che era stato Verona è diventato Atalanta ciò che è stato Spal diventa Roma, così pare. Una maglia bianca, ma devono essere quelli della Roma, c’è pure scritto in sovraimpressione, è allora è vero. Siamo tornati a quando ero piccolo e mia nonna per dimostrare la veridicità di un fatto, lei che non sapeva né leggere né scrivere, affermava: “L’ha detto la televisione”. Non qualcuno in particolare ma l’apparecchio stesso. Perciò se nel monitor c’è la scritta Napoli – Roma, non dubitiamo che lo sia. Tutto si svolge negli schermi, sui telefoni. Tutto potrebbe non aver luogo, o tutto potrebbe avvenire ... Leggi su ilnapolista

