Coronavirus: l’infettivologo Bassetti spiega perché i focolai “non devono preoccuparci. Dare i numeri senza differenziare non serve a nulla” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Per chiunque arrivi in Italia da Paesi dove il Covid è ancora forte occorre fare qualcosa. Servono, come tutela sanitaria, la quarantena e i tamponi. Perché quello dei focolai legati a chi rientra in Italia non sarà solo un problema di oggi, ma si ripresenterà più avanti. Su queste persone va posta assoluta attenzione perché, se non controllate e positive, possono riaccendere un problema epidemico“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’ospedale San Martino (Genova) e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva. I focolai “non devono preoccuparci e non stiamo assistendo ad una seconda ondata di casi gravi“. “Anche se la curva dell’epidemia è ormai in forte calo da diverse settimane, la diffusione di ... Leggi su meteoweb.eu

