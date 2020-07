Checco Zalone, Helen Mirren rilancia: "Farei un film con lui, è più bravo di me" (Di lunedì 6 luglio 2020) Helen Mirren ribadisce che vorrebbe girare un film in Italia con Checco Zalone: 'l'ho scoperto guardando un suo film sull'aereo', spiega l'attrice. Helen Mirren vorrebbe fare un film con Checco Zalone: l'attrice inglese è da sempre innamorata dell'Italia e in particolare della Puglia, dove ha una masseria nel Salento. La Mirren aveva già espresso la sua simpatia per l'attore pugliese durante l'ultimo Festival di Berlino. Helen Mirren ha ricevuto a Pescara il 'Premio Internazionale Flaiano alla carriera'. Dopo aver ritirato il riconoscimentol, l'attrice inglese è stata intervistata dal quotidiano Il Messagero e ha ribadito ancora una volta l'amore per il nostro cinema ed in particolare per quello di Checco Zalone. "Sono una grande fan di Checco Zalone l'ho scoperto guardando un suo ... Leggi su movieplayer

