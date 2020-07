Canale 5 stasera omaggia Morricone trasmettendo “Baaria” (Di lunedì 6 luglio 2020) In omaggio ad Ennio Morricone, Canale 5 trasmette questa sera il film di Giuseppe Tornatore “Baaria”, per il quale il Maestro ha firmato la colonna sonora Il Maestro Ennio Morricone è morto questa mattina all’età di 91 anni. Per omaggiarlo, questa sera in prima serata Canale 5 manderà in onda il film “Baaria” di Giuseppe Tornatore, uno dei tantissimi per cui ha composto la colonna sonora. La trama Il film, presentato alla sessantaseiesima edizione del Festival del Cinema di Venezia e giunto nelle sale italiane il 25 Settembre 2009, racconta la vita di una famiglia del comune palermitano di Bagheria dagli Anni Trenta agli Ottanta circa, attraverso tre generazioni della famiglia Torrenuova. Molti sono, dunque, gli avvenimenti della storia italiana che fanno da perimetro al racconto tra cui il fascismo, l’ascesa di cosa nostra e le ... Leggi su zon

