Cagliari | Carboni | “Vorrei cancellare quei secondi maledetti | ne farò tesoro”

Il Cagliari ha perso la sfida casalinga contro l'Atalanta per 0-1. Risultato deciso da un rigore a favore dei nerazzurri causato dal fallo di Andrea Carboni, espulso dopo meno di mezz'ora. Il difensore dei sardi si è affidato a Twitter per commentare quanto successo alla Sardegna Arena: "Vorrei cancellare quei secondi maledetti ma posso solo farne tesoro, mi aiuterenno a crescere e dare sempre tutto me stesso per questa maglia. Sono pronto subito a rifarmi, ma dovrò dimostrarlo sul campo. Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci, sono orgoglioso di loro". Vorrei cancellare quei secondi maledetti ma posso solo farne tesoro, mi aiutarenno a crescere e dare sempre tutto me stesso per questa maglia. Sono pronto subito a rifarmi, ma dovrò dimostrarlo sul campo. Dispiace aver lasciato i miei compagni in dieci, sono orgoglioso di loro.

