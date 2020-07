BTP Futura, prima giornata: sottoscritti 2,37 miliardi (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – La prima giornata di collocamento delBTP Italia, il nuovo titolo di Stato lanciato dal Tesoro per sostenere la ripresa economica del Paese, si chiude con ordini per 65.373 pari ad un controvalore di 2.375.779.000 di euro. Il periodo di distribuzione va dal 6 al 10 luglio. Le caratteristiche del BTP Futura sono: – Durata: 10 anni e rimborso dell’intero capitale nominale a scadenza – Rendimento: cedole semestrali con tassi cedolari annui minimi garantiti a rendimento crescente nel tempo in 3 step:per i primi 4 anni: 1,15%dal quinto al settimo anno: 1,30%dall’ottavo al decimo anno: 1,45% I tassi definitivi saranno resi noti al termine del collocamento. – Bonus: per chi acquisterà il BTP Futura all’emissione e lo detiene fino a scadenza riceverà un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito, che ... Leggi su quifinanza

