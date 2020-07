Anzio, troppo agitato al controllo: aveva il ‘crack’ in auto e ‘erba’ in casa, arrestato (Di lunedì 6 luglio 2020) Nella serata di ieri gli operatori della Volante Anzio 1 durante il normale servizio del territorio, hanno proceduto al controllo di un uomo che a bordo della autovettura, transitava per il quartiere Anteo. L’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo crack. Successivamente nella perquisizione estesa presso la sua abitazione, è stata rinvenuta altra sostanza (marijuana). L’uomo è stato così tratto in arresto e associato al carcere di Velletri. L’operazione testimonia l’impegno del locale Commissariato – e in special modo del reperto Volanti – per garantire la legalità sul territorio. Anzio, troppo agitato al controllo: aveva il ‘crack’ in auto e ‘erba’ in casa, arrestato su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

