Alberto Matano, "silenzio più che sospetto". Dagospia e la "rissa con Diaco", cosa proprio non torna in Rai (Di lunedì 6 luglio 2020) "Come mai Alberto Matano non smentisce la presunta lite con Diaco?". Dagospia lancia di nuovo il sasso, nonostante Pierluigi Diaco sia intervenuto con parole chiarissime sulla vicenda. Ricapitoliamo: la scorsa settimana un paparazzo, via Instagram, riferisce di una rissa verbale tra Diaco, conduttore di Io e te, e il collega Matano, padrone di casa della Vita in diretta, in cui il primo avrebbe accusato il secondo di aver fatto fuori dal programma Lorella Cuccarini. Diaco ha smentito con forza, e anche oggi è arrivata una serie di tweet al riguardo: "Il confronto civilissimo con Matano è avvenuto dentro l'ingresso Rai di Via Teulada dove ci sono telecamere di servizio che possono provare quante persone erano presenti (nessun dirigente Rai) e il tono di voce usato Chi non ha altro da fare che infangarmi mi attenda in tribunale Dimenticavo: se ... Leggi su liberoquotidiano

