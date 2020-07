Segno fortunato della settimana: Gemelli (Di domenica 5 luglio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 6 al 12 luglio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Gemelli. AMORE ★★★★★ Cari Gemelli, che settimana! Luglio sarà un mese da sogno per voi, grazie all’entrata stabile di Venere nel Segno. L’ondata d’amore, di energia e di armonia sarà un toccasana per la vostra estate. Cene afrodisiache, gite romantiche, stelle in riva al mare: esprimete un desiderio e Venere vi accontenterà! LAVORO ★★★★★settimana importante anche sul fronte lavorativo, dove metterete a Segno alcuni successi professionali su cui da tempo vi spendete. Luna in congiunzione porta nel Segno dei Gemelli una massiccia dose di fortuna e un paio di occasioni tra martedì e ... Leggi su velvetgossip

